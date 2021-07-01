Barcelona, Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı

İspanyol ekip Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İspanyol ekip Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Anadolu Efes ile sözleşmesi sona eren Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza attı. Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Barça Ailesine Hoş Geldin" ifadeleri yer aldı. İspanyol ekibine transferi sonrası açıklamada bulunan 29 yaşındaki başarılı pivot, "Barcelona gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım büyük başarılar kazanacağımız ve kutlayacağımız bir sezon olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı