Barcelona, Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barcelona, Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı

Barcelona, Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İspanyol ekip Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

İspanyol ekip Barcelona, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Anadolu Efes ile sözleşmesi sona eren Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza attı. Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Barça Ailesine Hoş Geldin" ifadeleri yer aldı. İspanyol ekibine transferi sonrası açıklamada bulunan 29 yaşındaki başarılı pivot, "Barcelona gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım büyük başarılar kazanacağımız ve kutlayacağımız bir sezon olur" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Lionel Messi, 13 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı
Lionel Messi, 13 yaşında imza attığı Barcelona'dan resmen ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Diego Costa Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barcelona, Sertaç Şanlı'yı resmen açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 14:03:39. #1.16#

title