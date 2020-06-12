Barcelona rekorları alt üst edecek! Türk yıldız için 35 milyon euroyu gözden çıkardı Dünya devi Barcelona'nın, Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Kökçü Feyenoord'un tarihindeki satılan en pahalı futbolcusu olacak.

Dünya devi Barcelona, milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katma niyetinde.

Türkiye U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç yıldız için Barcelona'nın dışında Chelsea, Sevilla ve Arsenal gibi devlerin de adı anılıyor. Arsenal'in 26,5 milyon euro vermeye hazır olduğu Kökçü için Barcelona'nın 35 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona ercek olan 19 yaşındaki Orkun Kökçü için Feyenoord'un planı ise; oyuncuyu bir yıl daha takımda tutup daha yüksek bir değerle elden çıkarmak olacak.

EN PAHALISI KUYT

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre; Feyenoord, Kökçü'nün kulübün en pahalı oyuncusu olacağından emin. Feyenoord'un kulüp tarihindeki en pahalı satış 2006 yılında 18 milyon avroya Liverpool'a trasnfer olan Dirk Kuyt'dı.