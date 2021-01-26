Barcelona, Rayo Vallecano'ya Hazırlanıyor!
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Barcelona, Rayo Vallecano'ya Hazırlanıyor!

26.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:18

Deplasmanda Elche'yi 2-0 mağlup ettikten sonra Ciutat Esportiva Joan Gamper'de hazırlıklarına devam eden Barça'nın bir sonraki hedefi Rayo Vallecano... Ronald Koeman'ın öğrenciler, Copa del Rey'in mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürüuyor.

Deplasmanda Elche'yi 2-0 mağlup ettikten sonra Ciutat Esportiva Joan Gamper'de hazırlıklarına devam eden Barça'nın bir sonraki hedefi Rayo Vallecano... Ronald Koeman'ın öğrenciler, Copa del Rey'in mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürüuyor.

Barcelona, Rayo Vallecano'ya Hazırlanıyor!

Kaynak: Dugout

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