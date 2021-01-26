Barcelona, Rayo Vallecano'ya Hazırlanıyor!
26.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:18
Deplasmanda Elche'yi 2-0 mağlup ettikten sonra Ciutat Esportiva Joan Gamper'de hazırlıklarına devam eden Barça'nın bir sonraki hedefi Rayo Vallecano... Ronald Koeman'ın öğrenciler, Copa del Rey'in mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürüuyor.
Deplasmanda Elche'yi 2-0 mağlup ettikten sonra Ciutat Esportiva Joan Gamper'de hazırlıklarına devam eden Barça'nın bir sonraki hedefi Rayo Vallecano... Ronald Koeman'ın öğrenciler, Copa del Rey'in mücadelesi öncesi hazırlıklarını sürdürüuyor.
Kaynak: Dugout