Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman oldu Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'e 8-2'lik gibi tarihi skorla mağlup olan Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verilmişti. Teknik direktörlük görevine birçok isim konuşulurken Barcelona Başkanı Bartomeu, yeni hocanın Ronald Koeman olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'e 8-2 mağlup olan İspanyol devi Barcelona'da kabuk değişimi teknik direktörle başladı. Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, yeni teknik direktörün Hollandalı Ronald Koeman olduğunu açıkladı. Resmi açıklamanın da kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

BAŞKAN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

İstifa etmeyi düşünmediğini de belirten Bartomeu ayrıca Messi'nin takımdan ayrılmayacağını da söyledi ve "Messi takımda kalmak istiyor. Futbolu burada bırakmak istiyor. Her gün hem onunla hem de babasıyla düzenli olarak konuşuyorum" dedi.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Futbol bıraktıktan sonra Hollanda millî takımında ve Barcelona'da yardımcı antrenör olarak görev aldıktan sonra Vitesse takımında teknik direktörlüğe başladı. Sırasıyla, Ajax, Benfica, PSV'de görev aldıktan sonra Kasım 2007'de Valencia teknik direktörüğüne getirildi. İlk lig maçında Murcia'yı 3 golle geçerek iyi de bir başlangıç yapsa da devamı gelmedi. Valencia'nın başında çıktığı 22 lig maçında sadece 4 galibiyet alabildi. Şampiyonlar Ligi'ne ise grup sonuncusu olarak erkenden havlu attı. Tek iyi olduğu kulvar olan Copa del Rey'i kazanmasına rağmen altı gün sonra kovulmaktan kurtulamadı. 2009 yılında AZ takımının başında olan teknik adam, 5. haftasında takımı liderlik koltuğunda olmasına rağmen 16 hafta sonunda toplamda 7 mağlubiyet alarak sadece 25 puan topladı ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı. 2011 yılında eski takımı Feyenoord'un başına getirildi. Southampton'a da teknik direktörlük yaptı. 14 Haziran 2016 tarihinde Everton'la anlaşarak Everton'un başına geçmiştir.