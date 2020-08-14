Barcelona'nın savunma oyuncusu Samuel Umtiti, koronavirüse yakalandı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak Barcelona'da Fransız stoper Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Barcelona'da Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinden koronavirüs şoku yaşanıyor. Katalan ekibi, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Perşembe günü yapılan koronavirüs test sonuçlarının ardından takım oyuncusu Samuel Umtiti'nin koronavirüstest sonucu pozitif çıktı. Fransız oyuncunun sağlığı yerindedir ve evinde karantinaya alınmıştır. Kulüp yetkilileri ve spor sağlık yetkilileri konuyla ilgili bilgilendirildi. Ek olarak, oyuncuyla temas kuran tüm kişilere koronavirüs testi yapılacak"

Barcelona ile Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam TSİ 22.00'de yar finale çıkma mücadelesi verecek.