Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun
Barcelona kulübünün sosyal medya hesabından Elazığ depremiyle ilgili yapılan paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.
Dünyaca ünlü Barcelona kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Türkiye'nin acısına ortak oldu.
"GEÇMİŞ OLSUN ELAZIĞ"
Çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Elazığ depremiyle ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.
ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI
250 bine yakın takipçisi olan kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım;
DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI
Türkiye'de yaşanan olaylara duyarsız kalmadığını her fırsatta gösteren İspanyol kulübü, daha önce de benzer paylaşımlara imza atmıştı.
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Ülke olarak bu büyük takımları severek izlememizin demekki bir anlamı varmış .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HELÂL OLSUN BARCELONA... İNSANLIK, DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDA DAHİ OLSA ÖLMEMİŞ DEMEKTİR... TEŞEKKÜRLER BARCELONA...????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Helâl olsun size. Bravo Barcelona??????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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adamsın birgün türkiyeye maca gelirsen bizde sana sevgimizi elbet gösteririzCevap Yaz Yayından Kaldır
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BÜYÜKSÜN BARCELONA YOLUN AÇIK OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır