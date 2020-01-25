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Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun

Barcelona kulübünün sosyal medya hesabından Elazığ depremiyle ilgili yapılan paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

25.01.2020 12:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:53
Barcelona'nın resmi hesabından Elazığ paylaşımı: Geçmiş olsun

Dünyaca ünlü kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 'nin acısına ortak oldu.

"GEÇMİŞ OLSUN "

Çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremiyle ilgili kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

250 bine yakın takipçisi olan kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

DAHA ÖNCE DE BENZER PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Türkiye'de yaşanan olaylara duyarsız kalmadığını her fırsatta gösteren İspanyol kulübü, daha önce de benzer paylaşımlara imza atmıştı.

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