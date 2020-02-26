: Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

26.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:45

Norveçli golcü Erling Haaland'ın Barceloa gözlemcileri tarafından 15 kez izlendiği ancak transferi için olumlu rapor verilmediği ortaya çıktı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona scoutlarının yakın takibe aldığı Haaland'ın teknik kapasitesinin düşük puanlanması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

"TEKNİĞİ YETERSİZ" RAPORU VERİLMİŞ

Katalan temsilcisinin uzun süre izlediği yıldız oyuncu için verilen "Tekniği yetersiz" raporunun bir hata olduğu ve 19 yaşındaki oyuncunun bu sezon 30 maçta 40 golle bir makineye dönüştüğü vurgulandı. Bonservisi için 20 milyon euro ödenen Haaland, Dortmund günlerine de çabuk alışırken, Bundesliga'da 6 maçta 9 kez ağları sarstı. Şampiyonlar Ligi'nde ise toplamda 10 gole ulaştı.

(Sporx)

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