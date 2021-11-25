Barcelona'nın faşist taraftar grubuna polis baskını! Evlerinden yasal hiçbir şey çıkmadı

Barcelona taraftar grubu Boixos Nois üyelerinin evine yapılan eş zamanlı operasyon film sahnelerini aratmadı. Koç başıyla kapıları kırarak girilen evde polisler, yüzlerce yasa dışı malzeme buldu.

EVLERİNDEN ÇIKANLAR HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Fanatik'te yer alan habere göre; Uyuşturucu trafiğine adları karışan grup üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda otomatik silahlardan değişik çapta tabancalara, kesici ve delici aletlere kadar birçok yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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