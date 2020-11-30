Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin, Maradona'yı anmak için formasını çıkarması nedeniyle Barcelona kulübü federasyon kuralları gereği 3 bin euro ceza ödeyecek.

Lionel Messi, hafta sonu oynanan Osasuna maçında attığı gol sonrası formasını çıkararak Maradona'yı andı. Arjantinli veliaht, Maradona'nın Newell's Old Boys'daki 10 numaralı forması ile gökyüzünü işaret etti.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin talimatlarına göre Katalan ekibi, "Gol attıktan sonra formasını kaldıran bir oyuncu; reklam, slogan, çizim ve anagram gibi içerikler göstermesi halinde amacı ne olursa olsun, 3 bin euroluk ceza ve uyarı alır" kuralı gereği ceza ödeyecek.

Aynı kural FIFA çatısı altındaki tüm ülkelerde uygulanıyor.