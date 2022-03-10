İstanbul alarmda! Barcelona maçı sonrası Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor

Barcelona ile Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu maçında Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayacak mücadele öncesi temsilcimiz İspanya'da mahsur kalma tehlikesiyle karşı karşıya

İSTANBUL'A UÇUŞLAR RİSKLİ OLABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları (THY), beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü Barselona- İstanbul uçuşlarından birini şimdiden iptal etti. Bu durum Galatasaray'ı tedirgin ederken, uçuşun da riskli olabileceği öğrenildi. Gün içindeki hava koşulları bu konuda temsilcimiz Galatasaray'ın akıbetini belirleyecek. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar 14 Mart Pazartesi günü de Süper Lig 'de Beşiktaş'la derbi oynayacak.

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