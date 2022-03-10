İstanbul alarmda! Barcelona maçı sonrası Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor
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Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'ya konuk olan Galatasaray büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. İstanbul'da son 35 yılın en kuvvetli kar yağışının beklenmesi nedeniyle Türk Hava Yolları 11 Mart Cuma günü Barcelona-İstanbul uçuşlarından birini şimdiden iptal etti. Pazartesi günü Beşiktaş'la derbi maçına çıkacak sarı-kırmızılıların ülkeye dönüşünün ne şartlarda olacağını gün içindeki hava koşulları belirleyecek.
Barcelona ile Galatasaray, Avrupa Ligi son 16 turu maçında Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayacak mücadele öncesi temsilcimiz İspanya'da mahsur kalma tehlikesiyle karşı karşıya
İSTANBUL'A UÇUŞLAR RİSKLİ OLABİLİR
Fanatik'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları (THY), beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü Barselona- İstanbul uçuşlarından birini şimdiden iptal etti. Bu durum Galatasaray'ı tedirgin ederken, uçuşun da riskli olabileceği öğrenildi. Gün içindeki hava koşulları bu konuda temsilcimiz Galatasaray'ın akıbetini belirleyecek. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar 14 Mart Pazartesi günü de Süper Lig 'de Beşiktaş'la derbi oynayacak.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022