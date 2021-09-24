Barcelona, ??Levante'yi 4-1 Mağlup Ediyor - Haberler Spor
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Barcelona, ??Levante'yi 4-1 Mağlup Ediyor

Dugout - Haberler | Spor

Leo Messi, 2015-2016 sezonunun ilk iki golünü FC Barcelona'nın ikinci yarıda Levante'yi Camp Nou'da yendikleri maçta attı. Marc Bartra, Neymar ve Lionel Messi'nin ikinci yarıda attığı goller, Barcelona'nın Levante'yi 4-1 yenmesini sağladı.

Leo Messi, 2015-2016 sezonunun ilk iki golünü FC Barcelona'nın ikinci yarıda Levante'yi Camp Nou'da yendikleri maçta attı. Marc Bartra, Neymar ve Lionel Messi'nin ikinci yarıda attığı goller, Barcelona'nın Levante'yi 4-1 yenmesini sağladı.

Barcelona, ??Levante'yi 4-1 Mağlup Ediyor
Dugout - Spor Haberleri
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