Barcelona Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!

Barcelona Kulübü, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

10.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:26
Barcelona Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!

, tüm 'de anılırken Kulübü de 'dan yaptığı paylaşımla Büyük Önder'i andı. İspanyol devi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sponsoru olduğu Beko'nun Atatürk için hazırladığı reklam filmini alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyoruz #10Kasım" yazdı.

Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

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