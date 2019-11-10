Barcelona Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı!

10.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:26

Mustafa Kemal Atatürk, tüm Türkiye'de anılırken Barcelona Kulübü de Twitter'dan yaptığı paylaşımla Büyük Önder'i andı. İspanyol devi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde sponsoru olduğu Beko'nun Atatürk için hazırladığı reklam filmini alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü saygıyla anıyoruz #10Kasım" yazdı.

Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.