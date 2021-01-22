Barcelona Kral Kupası'nda ilk 16'ya kaldı
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Barcelona Kral Kupası'nda ilk 16'ya kaldı

22.01.2021 01:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 01:36
Barcelona Kral Kupası'nda ilk 16'ya kaldı

Futbolda İspanya Kral Kupası 4. turunda, 3. lig takımı Unio Esportiva Cornella'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Barcelona ilk 16'ya kaldı.

Futbolda İspanya Kral Kupası 4. turunda, 3. lig takımı Unio Esportiva Cornella'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Barcelona ilk 16'ya kaldı.

İki penaltı kurtaran ev sahibi takımın kalecisi Ramon Juan'ın yıldızlaştığı maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sona erdi.

Barcelona'da 39. dakikada Miralem Pjanic ve 80. dakikada Ousmane Dembele penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Maçta uzatmaların oynandığı 92. dakikada Dembele ve 120+1. dakikada Martin Braithwaite'nin attığı goller Katalan takımına turu getirdi.

Karşılaşmanın 118. dakikasında Cornella'da defans oyuncusu Albert Estelles, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona'da kart cezalısı Lionel Messi ile teknik direktör Ronald Koeman'ın dinlendirmeyi tercih ettiği Frenkie de Jong ve Jordi Alba kadro dışında yer aldı.

Bu sezon sürpriz sonuçların alındığı, Atletico Madrid ve Real Madrid gibi büyük takımların elendiği Kral Kupası'nda ilk 16 maçları gelecek hafta oynanacak.

Kral Kupası'nda şu takımlar ilk 16'ya kaldı: Barcelona, Sevilla, Valencia, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis, Osasuna, Granada, Valladolid, Levante, Girona, Almeria, Rayo Vallecano, Alcoyano ve Navalcarnero.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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