Barcelona - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Barcelona - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:16
Barcelona - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Barcelona - Juventus maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Juventus maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Juventus maçını Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Camp Nou, Barselona'da oynanacak.

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