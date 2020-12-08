Barcelona - Juventus UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Barcelona - Juventus maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Barcelona - Juventus maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.
BARCELONA - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Barcelona - Juventus maçını Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Camp Nou, Barselona'da oynanacak.