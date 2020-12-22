Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum
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Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum

22.12.2020 14:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:46

İspanyol medyasına konuşan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, yaz döneminde zor günler geçirdiğini belirtti. Kulübün içinde bulunduğu zor koşulları değerlendiren Messi, her şey için savaşacağını dile getirdi. Messi'nin bu sözleri, takımda kalmak için sinyal verdiği şeklinde yorumlandı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, yaz döneminde kötü günler geçirdiğini belirtti ve şu an oyununa odaklandığını dile getirdi.

İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya konuşan Messi, "Yazın çok kötü zamanlar geçirdiğim doğru. Gerçek şu ki bugün iyiyim. Bugün iyiyim ve önümdeki her şey için ciddi bir şekilde savaşmak istiyorum, heyecanlıyım. Kulübün her anlamda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılacağını sezon başında duyuran Messi'nin bu sözleri kafaları karıştırdı.

CITY VE PSG DEVREDE

Yaz transfer döneminde ayrılığın eşiğinden dönen Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devleri Messi'nin durumunu takip ediyor. 2021'in başında yeni başkanını seçecek olan Barcelona ise süper starını takımda tutmak istiyor.

Bu sezon kötü günler geçiren Barcelona'da Lionel Messi şu ana kadar 17 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum
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