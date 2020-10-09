Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti
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Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti

09.10.2020 19:06 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:10
Barcelona'dan ayrılan Luis Suarez: Messi de benim kadar acı çekti

Barcelona'dan ayrılan ve Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, yaşanan durum nedeniyle kendisiyle birlikte Lionel Messi'nin de acı çektiğini söyledi.

Uruguaylı golcü Luis Suarez, eski takım arkadaşı Lionel Messi ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Luis Suarez, takımdan gönderildikten sonra Messi'nin "Barcelona efsanelerinden biriydi, bu şekilde gönderilmeyi hak etmedi." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Uruguaylı golcü "Lionel Messi'nin tepkisine şaşırmadım. Çünkü benim kovulduğumu düşündü ve hissettiği acıyı benim kadar biliyordum. O benim arkadaşım, yaşadıklarım ikimize de aynı acıyı yaşattı." dedi.

33 yaşındaki golcü, "Atletico Madrid'de mutluyum, böylesine önemli bir kulüpten teklif aldım ve düşünmeden imza attım." diye konuştu.

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