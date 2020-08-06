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Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı

La Liga takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti. Katalan ekibinin B takımının kadrosuna yollayacağı yıldız adayı futbulcu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 300 milyon euro olarak belirlendi.

Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
06.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:27

La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Gustavo Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon avro karşılığında Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 300 MİLYON EURO

Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.

B TAKIMINA GİDECEK

Maia'nın gelişimini sürdürmek için Barcelona'nın B takımında oynayacağı söylendi.

Kaynak: AA

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