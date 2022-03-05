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Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi transfer etti

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Barcelona, 18 yaşındaki Torre'yi transfer etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi renklerine bağladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 3. Lig ekibi Racing Santander'in orta saha oyuncusu Pablo Torre'yi renklerine bağladı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan futbolcu, 5 milyon avro karşılığında transfer edildi.

Racing Santander'e yapılacak ödemenin, Torre'nin anlaşmadaki performans şartlarını sağlaması durumunda 20 milyon avroya kadar çıkabileceği belirtildi.

18 yaşındaki Torre'nin sezonu Racing Santander'de tamamlamasının ardından Barcelona B Takımı'na katılacağı aktarıldı.

Barcelona'yla 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Torre'nin serbest kalma bedeli ise 100 milyon avro olarak belirlendi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Racing Santander, Barcelona, İspanya, La Liga, Spor, Haberler

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