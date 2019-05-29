Barack Obama'dan çarpıcı Lionel Messi yorumu

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Barack Obama, Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"MESSI, HARİKA DA OLSA DÜNYA KUPASI YOK"

Messi'nin akıllı bir futbolcu olduğunu söyleyen Obama, "Zeki diye düşündüğümüz insanlar bile, kendi tarzlarını geliştirmek için başka insanlarla çalışıyorlar. Arjantin'de Messi gibi harika bir oyuncu olsa bile Dünya Kupası'nı kazanmakta sorun yaşadılar." dedi.

BU SEZON 51 GOL ATTI

Lionel Messi bu sezon Barcelona formasıyla 50 maça çıktı, 51 gol ve 22 asistle oynadı.

(Sporx)