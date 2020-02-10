Haberler » Ekonomi » 'Bankalarla yapılandırmada faiz indirimini görüşüyoruz' - Ekonomi

'Bankalarla yapılandırmada faiz indirimini görüşüyoruz'

Yıldız Holding ve Doğuş Holding, 2018 yılında bankalarla yaptıkları sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkedeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuştuklarını açıkladı.

10.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:37
'Bankalarla yapılandırmada faiz indirimini görüşüyoruz'

ve Doğuş Holding, 2018 yılında bankalarla yaptıkları sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkedeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuştuklarını açıkladı. Her iki şirket de anlaşamaya yakın olduğunu duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler