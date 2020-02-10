'Bankalarla yapılandırmada faiz indirimini görüşüyoruz'

10.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:37

Yıldız Holding ve Doğuş Holding, 2018 yılında bankalarla yaptıkları sendikasyon anlaşması kapsamında, ülkedeki şartların değişmesinden dolayı bankalarla faiz indirimini konuştuklarını açıkladı. Her iki şirket de anlaşamaya yakın olduğunu duyurdu.