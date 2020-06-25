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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 873 milyon lira artarak 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
25.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:48

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 873 milyon lira artarak 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Haziran ile biten haftada 15 milyar 873 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 204 milyar 920 milyon liradan 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 19 milyar 470 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 48 milyar 22 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 19 Haziran ile biten haftada 9 milyar 827 milyon lira artarak 564 milyar 901 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 222 milyar 733 milyon lirası konut, 8 milyar 35 milyon lirası taşıt ve 334 milyar 133 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 61 milyon lira artarak 544 milyar 262 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 artışla 109 milyar 688 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 47 milyar 379 milyon lirası taksitli, 62 milyar 309 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre hafif azalışla 150 milyar 244 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 852 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 22 milyar 857 milyon lira artarak 705 milyar 875 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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