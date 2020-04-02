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27 Mart, Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 301 milyon lira artarak 2 trilyon 871 milyar 259 milyon liraya yükseldi.

02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 17 milyar 301 milyon lira artarak 2 trilyon 871 milyar 259 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Mart ile biten haftada 17 milyar 301 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 853 milyar 958 milyon liradan 2 trilyon 871 milyar 259 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 7 milyar 480 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 770 milyar 329 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 510 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Mart ile biten haftada 1 milyar 954 milyon lira yükselerek 509 milyar 952 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 211 milyar lirası konut, 7 milyar 71 milyon lirası taşıt ve 291 milyar 881 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 26 milyon lira artarak 428 milyar 32 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 artışla 114 milyar 168 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 564 milyon lirası taksitli, 65 milyar 604 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 azalarak 152 milyar 438 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 103 milyar 744 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 521 milyon lira düşerek 653 milyar 386 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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