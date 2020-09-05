Bankacılığı bıraktı, şimdi kilosu 500 lira olan salep üretiyor
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Bankacılığı bıraktı, şimdi kilosu 500 lira olan salep üretiyor

Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi.

Bankacılığı bıraktı, şimdi kilosu 500 lira olan salep üretiyor
05.09.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:40

Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanında çalışan Milas'lı Enise Soykan, çiftçilere kredi verirken istifa ederek çiftçilik yapmaya karar verdi. Soykan, yaptığı araştırmalar sonucu Derince Mahallesinde arazi kiralayarak kilosu 300 ile 500 lira arasında alıcı bulan salep üretimine başladı.

Konu hakkında Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 'Itri, Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında İl Müdürlüğümüz ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde, 2015 yılında Muğla'da başlatılan salep üretimi, bugün itibariyle 60-65 dekar alana ulaştı. Katma değeri yüksek olması nedeniyle, genellikle ilimizde tohumluk olarak üretimi yapılan Salep'in kilosu 300 ile 500 TL arasında alıcı buldu. İlimizde 4 çeşit salep üretimi yapılmakta olup, ağırlıklı olarak 2 çeşit üzerinde yoğun olarak üretim yapılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak üretime devam eden her üreticinin, özellikle de genç kadın girişimcilerin daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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