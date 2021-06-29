Bandırmaspor transferde hız kesmiyor

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor transferde hız kesmiyor.

TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor transferde hız kesmiyor. Bordo-beyazlılar Adana Demirspor'dan Okan Alkan ile anlaşma sağladı.

Bordo-beyazlılarda transfer hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak ve Bolu'da çift kamp yapacak olan Bandırmaspor'da ihtiyaç duyulan mevkilere transferler sürüyor. Bordo-beyazlılar son olarak Adana Demirspor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek Okan Alkan ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Futbol kariyerinde çıktığı 236 maçta 5 kez ağları havalandıran ve 20 asiste imza atan Okan Alkan, Fenerbahçe'de başladığı spor yaşamına Kayserispor, Bucaspor, Balıkesirspor ve son olarak Adana Demirspor'da devam ediyordu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı