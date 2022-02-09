Bandırmaspor-Sivasspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kalmalarına rağmen gerçekten sıkıntılar yaşattılar." dedi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını söyledi.

Rakip takımı ve teknik direktörünü tebrik eden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Çok iyi bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kalmalarına rağmen gerçekten sıkıntılar yaşattılar. Biz zaman zaman çok bocaladık. Çok kötü goller yedik. Önemli olan tabii ki maçı kazanmamızdı. Kazandık ama zor kazandık, sıkıntı yaşayarak kazandık. Şimdi artık hedefimiz 3 gün sonra oynayacağımız lig maçımız. Ona odaklanacağız. O maçı kazanmak ve ondan sonra da kupaya kadar gidebildiğimiz kadar gitmek."

Mustafa Gürsel'in açıklamaları

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Mustafa Gürsel ise Bandırmaspor'u her kulvarda en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verdiklerini dile getirdi.

Büyük bölümünde bir kişi eksik oynadıkları müsabakayı değerlendiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Çok erken bir gol yedik. Üstüne pozisyonlara girdik, golü bulduk. Beraberliği de yakaladık. Çok keyifli bir maç gidiyordu ama erken dakikada 10 kişi kaldık. 10 kişi oynarken de iyi gittiğimizi düşünüyorum. İkinci golü yememiz moralleri bozdu ama sonrasında ikinci golü de bulduk. Sivasspor güçlü bir takım, Süper Lig takımı. Onlara karşı 70-75 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Oyunsal anlamda bakarsak kafa kafaya bir maç oldu. Üçüncü golü kalemizde görene kadar gayet dengeli ve keyifli bir maçtı. Bu golden sonra tabii ki biraz moral bozukluğu üstüne 4'üncü gol geldi. Kupadan elendik. Çocukları tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Artık bundan sonra bizim için lig kaldı. Elimizden geleni bundan sonra ligde yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra ligde Eyüpspor karşılaşmamız var, bu maça odaklanacağız."