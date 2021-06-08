Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, genel kurulda güven tazeledi
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Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, genel kurulda güven tazeledi

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, genel kurulda güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Tarık Köse - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un genel kurulunda Onur Göçmez tekrar başkan seçildi.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'un genel kurulunda Onur Göçmez tekrar başkan seçildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye olarak Bandırmaspor'a destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Özellikle salgın döneminde seyirci gelirlerinin olmadığını belirten Tosun, şöyle konuştu:

"Bu nedenle maddi sıkıntılar yaşandı. Biz Bandırma Belediyesi olarak elimizden gelen desteği sağlayacağımıza söz verdik. Şehir merkezindeki otoparkların geliri gitti. Pandemi döneminde her yıl gerçekleştirdiğimiz festivali yapamadık. Bu nedenle festivale destek veren firmalara Bandırmaspor'a destek olmaları çağrısında bulunduk. Yine Bandırmaspor'a kalıcı gelir sağlamak adına benzinlik ihalesi gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle bu ihaleye istediğimiz katılım olmadı ancak bu sürede mevcut benzinliğin sözleşmesini uzattık."

Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ise kısıtlı bütçeyle en iyi takımı kurmak üzere çalışacaklarını aktararak, "Bundan önceki başkanlarımız da dahil olmak üzere yaptığımız iş gerçekten delilik. Çünkü bu iş gönül işi. Bizler Bandırmaspor ile nefes alan insanlarız. Bu sezon karşılaşacağımız takımlar Süper Lig seviyesinde. Bu kurtlar sofrasından beraber çıkmalıyız. Bütçemiz kısıtlı, kıt kaynaklarla en iyi takımı kurmak için çalışıyoruz. Sizlerden ricamız, sabırlı olunması." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı Tosun'un Bandırmaspor'a otobüs tahsis ettiğini dile getiren Göçmez, mevcut otobüsün ise 19 yaş altı takımına verileceğini, tesislerin de 600 Evler Mahallesi'ndeki idman sahasına taşınmasını hedeflediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından tek liste gidilen seçimde Onur Göçmez, tekrar başkan seçildi.

Göçmez başkanlığındaki yönetim kurulunda Adem Yılmaz, Güven Soylu, Özgür Kızıllar, Soner Koçoğlu, Mehmet Özbay, Mustafa Der, Özel Aydın, Onur Çon, Cihan Yılmaz, İsmail Aydın, Serdar Kuter, Cumhur Geçici, Tümay Özbeyli, Hasan Ustaoğlu, Emre Bahadır, Oğuz Kır, Bilgen Süngü ve Erol Rüzgar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez, genel kurulda güven tazeledi - Haberler Spor
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