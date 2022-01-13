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Bandırmaspor, Bursaspor'dan Cüneyt Köz'ü transfer etti

Bandırmaspor, Bursaspor'dan Cüneyt Köz'ü transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, ara transfer döneminin başlamasının ardından Bursaspor'dan Cüneyt Köz'le 1.5 yıllığına anlaştı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, ara transfer döneminin başlamasının ardından Bursaspor'dan Cüneyt Köz'le 1.5 yıllığına anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, önemli bir transfere imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bursaspor ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Cüneyt Köz'le 1.5 yıllık mukavele imzalandığı bildirildi. Açıklamada, "Royal Hastanesi Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özer Aydın "Bursaspor'un formasını giyen başarılı defans oyuncusu Cüneyt Köz ile 1.5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın kulübümüze ve Cüneyt Köz'e hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

(Ömer Turan-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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