Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü

Balotelli, İtalya Milli Takımı'na geri döndü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, uzun bir aranın ardından İtalya Milli Takımı'na çağırıldı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, uzun bir aranın ardından İtalya Milli Takımı'na çağırıldı.

3.5 yıl sonra milli takım kadrosuna davet alan 31 yaşındaki golcü oyuncu için Adana Demirspor resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Yıldız futbolcumuz Mario Balotelli 3,5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na çağırıldı. Oyuncumuza milli takımında başarılar dileriz."İtalyan golcü bu sezon 19 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Adana Demirspor, Mario Balotelli, İtalya, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title