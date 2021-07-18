Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor! Odasındaki lambaya uçan tekme attı

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli çılgın tavırları sebebiyle kendisine yapılan deli yakıştırmalarına tepki göstererek, "Ben normal bir insanım, deli değilim" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'de verdiği ilk röportajda bu sözlerle gündeme gelen İtalyan golcü, odasında lambasını tekmelediği anları paylaştı. Büyük beğeni alan videonun ardından lambanın fotoğrafını da paylaşan Balotelli, "Onu merak ediyorsanız, hala iyi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, yıldız futbolcu Mario Balotelli'yi takıma kazandırarak sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da ses getirdi. Yaptığı çılgınlıklarla gündemden düşmeyen ve bu sebeple sürekli deli damgası yiyen yıldız futbolcu Türkiye'de verdiği ilk röportajda, "Ben normal bir insanım, deli değilim" ifadelerini kullanmıştı. Çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam eden golcünün son paylaşımı ilgi çekti.

"ONU MERAK EDİYORSANIZ HALA İYİ"

Mario Balotelli, odasındaki lambaya tekme attığı anları paylaştı. Yıldız futbolcu daha sonra lambanın fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, "Onu merak ediyorsanız, hala iyi" ifadelerini kullandı.