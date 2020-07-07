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Balotelli, Al Sharjah yolcusu

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin menajeri Morris Pagniello, yıldız futbolcunun transferi için BAE Arap Körfezi Ligi takımlarından Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı.

Balotelli, Al Sharjah yolcusu
07.07.2020 15:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:18

İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin menajeri Morris Pagniello, yıldız futbolcunun transferi için BAE Arap Körfezi Ligi takımlarından Al Sharjah ile görüştüklerini açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Brescia forması giyen ancak yönetimle yaşadığı problemlerden dolayı kadro dışı bırakılan Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oluyor. Başarılı futbolcunun menajeri Morris Pagniello, Arap basınına konuştu. Arap Körfezi Ligi ekiplerinden Al Sharjah ile görüşme halinde olduklarını bildiren Pagniello, "Müzakereler başladı. Kulüp ilgisini dile getirdi. İlk tercihim Sharjah çünkü yaşam standardı ve kulübün kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin en seçkinlerinden biri. Yaşam tarzı akıllıca ve kariyeri için bence Sharjah onun için en iyi seçenek olacak" ifadelerini kullandı.

"Mancini onu düşünüyor"

Balotelli'nin, İtalya A Milli Futbol Takımı'nda oynamak istediğini de belirten Morris Pagniello, "Roberto Mancini onu düşünüyor, o hala İtalya'daki en iyi oyunculardan biri. Ona oynadığında doğru ambiyansı verirseniz gol atıyor. Sanırım burada oynamış en büyük isimlerden de biri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki futbolun böyle bir isme sahip olması çok büyük olacak. Sadece isim için değil, kalite için de geçerli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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