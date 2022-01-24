Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu! 3.5 yıldır beklediği teklif sonunda geldi

Adana Demirspor'da adeta küllerinden doğan Mario Balotelli'ye müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu, 3.5 yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edildi. 35 kişilik geniş kadroda yer alan Balotelli, 2 gün boyunca kampa katılacak ve takımla antrenmanlara katılacak.

Sezon başında Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren Mario Balotelli, Mavi Şimşekler'deki performansıyla eski günlerine geri döndü. Yıldız futbolcunun Süper Lig'de sergilediği başarılı performansa kayıtsız kalamayan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Balotelli'yi 3.5 yıllık aranın ardından yeniden milli takıma davet etti.

MİLLİ FORMAYI SON OLARAK 2018'DE GİYMİŞTİ

İtalya Milli Takımı'yla 36 maça çıkan ve 14 gol atan Balotelli, en son 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi karşılaşması olan Polonya mücadelesinde görev almıştı.

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