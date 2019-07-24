Balıkesirspor'un hedefi ligde kalmak

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Hocamız ve bu takım zorlukların üstesinden gelecek, en iyi şekilde ligde kalmaya çalışacaktır." dedi.

Balıkesirspor kulüp tesislerinde taraftarlarla bir araya gelen Dağlı, yaptığı konuşmada, kulübün zor günlerden geçtiğini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Dağlı, taraftarlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Federasyondan transfer yasağıyla ilgili bir yazı gelmedi, Transfer tahtasında olan oyuncularımız var, borcumuz olan futbolcularımız var. O yüzden transfer yapabilmek için bu borçları kapatmak da önemli." diye konuştu.

Takımın kampın ikinci etabına çıktığını ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Altyapıdan gelen futbolcularımız vardı, hocamız onları tekrardan dahil etti, biraz yetersiz bulduğu oyuncuları burada bıraktı. Kadromuzda bir düşüş oldu ama Ali Tandoğan hocamız da bu zorlukları bilerek gelmişti. Hedefimiz ligde kalmak. Hocamız ve bu takım zorlukların üstesinden gelecek, en iyi şekilde ligde kalmaya çalışacaktır."

Konuşmanın ardından Dağlı, taraftarlarla fotoğraf çekindi.

Programa, Balıkesirspor Kulüp Genel Kaptanı Sezgin Dedeoğlu, Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl, Hukuk İşleri Sorumlusu Mert Diker de katıldı.

Kaynak: AA