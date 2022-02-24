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Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, İstanbul'da restoran açtı

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, İstanbul'da restoran açtı

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Bakırköy'de Tavuk Dünyası adlı bir restoran açtı.

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, Bakırköy'de Tavuk Dünyası adlı bir restoran açtı.

Açılışa Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, teknik direktör Güvenç Kurtar, eski futbolcu Orhan Çıkırıkçı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesini başkan Kerimoğlu, Güvenç Kurtar ve Giray Bulak birlikte kesti.

Belediye başkanı Kerimoğlu, "Giray hocama böyle bir hizmeti Bakırköy'e kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 çalışana istihdam alanı oluşturulmuş. Bu zor koşullarda vergi ödeyen, istihdam oluşturan, çalışma hayatına destek sunan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Teknik direktör Giray Bulak da Bülent Kerimoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Bülent Kerimoğlu, Tavuk Dünyası, Balıkesirspor, Giray Bulak, Spor, Haberler

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