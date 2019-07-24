Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.
Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın Ali Koç'a Balıkesirspor forması hediye ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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