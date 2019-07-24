Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.

Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın Ali Koç'a Balıkesirspor forması hediye ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA