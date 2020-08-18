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Balıkesirspor, Bandırmaspor'u ağırladı

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, Balıkesir'in TFF 1. Lig'deki bir diğer temsilcisi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ve ekibini kulüp binasında ağırladı.

Balıkesirspor, Bandırmaspor'u ağırladı
18.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:48

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan, Balıkesir'in TFF 1. Lig'deki bir diğer temsilcisi Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ve ekibini kulüp binasında ağırladı. Balıkesirspor ve Bandırmaspor Kulüpleri'nin yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, başkanlar dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez ise Başkan Arslan ve yönetimine yeni dönemde başarı dileklerini iletti.

Ziyaret sonrasında her iki başkan da ortak açıklamalarda bulunurken; kamuoyuna şu mesajı verdi: "Bizler, Balıkesir'in iki önemli markası olarak her ne kadar TFF 1. Ligi'nde rakip de olsak bu şehrin ortak değerleriyiz. Bizler öncelikle dostluğumuzu ve kardeşliğimiz kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Her iki camianın taraftarları da bu mesajı doğru okumalıdır. Bunu da zaman içerisinde ve özellikle bu sezon oynayacağımız müsabakalarda göstereceğiz. Balıkesirspor ve Bandırmaspor olarak bizler ebedi dost, ezeli rakibiz. Her iki takımımızın da öncelikli hedefi bu ligde kalmak ve eğer imkanlar el verirse iki takım birlikte el ele süper lige çıkmaktır." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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