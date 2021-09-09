Balıkesirspor 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı
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Balıkesirspor 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı

Balıkesirspor 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de transfer yasağını süren Balıkesirspor, geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de transfer yasağını süren Balıkesirspor, geçen sezon kadroda yer alan 4 futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız İbrahim Halil Çolak, Abdulkadir Özgen, Mahatma Otoo ve Foxi Kethevoama, bu sezon da kırmızı-beyazlı formamızı giyecek. Anlaşmalar, camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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