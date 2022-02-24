Tarım ve Orman Bakanlığı: "(Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında...
AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanlığı: "(Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir"
Tarım ve Orman Bakanlığı: "( Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir"
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel