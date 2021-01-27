Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan firmaların peşini bırakmıyor. Son bir haftada 22 bin 535 ürün denetlenirken, 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi. Yapılan denetimlerde en fazla fiyat artışı sebze meyve, ayçiçek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde yapıldığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı, gıda fiyatlarındaki artıştan dolayı son dönemde şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı. 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde tek tek ürünlerin fiyatlarını inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı yapan firmaları tek tek belirlemeye devam ediyor.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI YAPILAN ÜRÜNLER

Sadece son 1 haftada 1674 işletmenin 22 bin 535 ürünü denetlendi ve fırsatçılık yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi. Yapılan denetimlerde en fazla fiyat artışı sebze meyve, ayçiçek yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde yapıldığı görüldü.

DENETİMLER TÜRKİYE GENELİNDE SÜRECEK

Bugüne kadar 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira para cezası uygulandığını belirten Ticaret Bakanlığı, işin peşini bırakmayacağını belirterek denetimlerin tüm Türkiye genelinde süreceğini duyurdu.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Bilindiği üzere son dönemde gıda fiyatlarındaki artış gündemdem düşmezken, vatandaşın da en çok şikayet ettiği konulardan biri olmuştu. Özellikle ayçiçek yağı fiyatları yarı yarıya zamlanmış ve büyük tepki çekmişti.