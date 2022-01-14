Bakanlık'tan zincir marketlere öneri: Son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri indirimli satın

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önüne geçmek için "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu" yayınladı. Bakanlık, küresel olarak değerlendirildiğinde, gıda tedarik zincirleri boyunca oluşan toplam kayıp ve israfın %54'ü üretim ve hasat sonrası, %46'sı da işleme, dağıtım ve tüketim aşamalarında oluştuğuna dikkat çekti. Sadece tarımsal üretim safhasının tek başına %33'lük dilim ile gıda israfında en büyük paya sahip olduğu belirtildi.

REYON İNDİRİMLERİ YAPIN

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda israfının önüne geçmek için marketlere de çeşitli önerilerde bulundu. Kılavuzda israfın önüne geçmek için reyon indirimlerinin önemine dikkat çekilerek, "Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır." denildi.

GIDA BAĞIŞI ÖNERİSİ

İsrafın önüne geçmek için gıda bağışının da önemli olduğu belirtilen kılavuzda, reyon indirimleri ile satılmayan ürünlerin bağış yapılması istendi. Yenilebilir durumunu kaybetmemiş, tüketime uygun ürünlerin ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak verilmesi önerildi.

SKT TARİHİ YAKLAŞMIŞ ÜRÜNLERİ İNDİRİMLİ SATIN

Marketlere yapılan bir diğer öneri ise son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli satılması oldu. Kılavuzda, "Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli fiyatlar ile satışa sunulmasını sağlayın. Kısa raf ömrü olan ürünlerin satışlarını arttırma için bu ürünlere de dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulayın." ifadelerine yer verildi.

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