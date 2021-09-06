İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine İBB'den jet tepki: Ayrıştırmak hoş değil
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İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine İBB'den jet tepki: Ayrıştırmak hoş değil

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu. Yapılan düzenlemeye İBB'den jet hızıyla tepki geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

İstanbul metrosu için devrim gibi bir karar alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla metronun simgesinin "U" olarak değiştirildiğini duyurdu.

İBB'DEN JET TEPKİ

Karaismailoğlu'nun paylaşımına İBB'den jet hızıyla tepki geldi. İBB Sözcüsü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

"Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil."

Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, İBB'den jet tepki geldi

SOSYAL MEDYAYI DA İKİYE BÖLDÜ

Yapılan değişiklik sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar değişikliği gereksiz bulurken, bazıları da İBB'nin çalışmadığını belirterek doğru buldu.

İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine İBB'den jet tepki: Ayrıştırmak hoş değil
Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Bakanlık İstanbul'da metronun simgesini değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (3)
SERKAN KUCUK: Amblem, tabela, logo vb ürünler ile malzemelerin teminini hangi firma yapacak ve kaça mal olacak izlemede kalın... Her şey bir yana bunların parası kimin cebinden çıkacak...?
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DRAVİD ZWEZDA: ne yani onca sorun varken simge sembolle mi ugrasiyor bunlar
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SELİN AKPINAR : İBB haklı. Tüm dünyada "M" harfi kullanılır
Cevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine İBB'den jet tepki: Ayrıştırmak hoş değil - Haberler Ekonomi
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