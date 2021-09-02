Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
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Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1.003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına 188 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı. Eylül ayına ilişkin bilgi veren Yanık, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 188 milyon TL kaynak aktarıyoruz" dedi.

"İHTİYAÇLARA DAHA HIZLI YANIT VERİYORUZ"

Vakıflar kanalıyla gönderilen bu ödeneklerin, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığının altını çizen Bakan Yanık, "Aktardığımız bu kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt veriyoruz" dedi.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak - Haberler Ekonomi
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