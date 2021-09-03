Bakan Varank, Mardin'de tarihi çarşıları ziyaret etti
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Bakan Varank, Mardin'de tarihi çarşıları ziyaret etti

Bakan Varank, Mardin'de tarihi çarşıları ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) aracılığıyla restore edilen tarihi Hasan Ammar, Revaklı, Tellallar ve Bakırcılar çarşılarına ziyarette bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlığın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) aracılığıyla restore edilen tarihi Hasan Ammar, Revaklı, Tellallar ve Bakırcılar çarşılarına ziyarette bulundu.

Bakan Varank, çeşitli programları için geldiği Mardin'de Mahmut Fevzi Yedikardeş Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada meşalelerle karşılanan Varank, İl Başkanı Faruk Kılıç ve parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Varank daha sonra, eski Mardin olarak tabir edilen Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakanlığın CMDP kapsamında DİKA aracılığıyla restore ettiği tarihi Hasan Ammar, Revaklı, Tellallar ve Bakırcılar çarşılarını gezen Varank, esnafla sohbet etti.

Varank, çarşıda alışveriş yaparken, vatandaşlara yöresel ürünlerden ikram etti. Bakan Varank ayrıca çarşıda beyaz güvercin uçurdu.

Ziyaretlerinde Varank'a, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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