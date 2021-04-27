Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

29 Nisan tarihinden itibaren başlayacak tam kapanma döneminde alkol satışının yasak olmasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan tarihinden 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanmaya geçileceğini söyledi. Alınan karar sonrası 17 günlük kısıtlama döneminde alkol satışının da yasak olduğu duyuruldu.

İŞLETMELER AÇIK OLABİLECEK AMA ALKOL SATAMAYACAK

NTV'nin Parlamento muhabiri Serkan Kaya, "Bundan önceki yasak döneminde uygulanan bir yöntem vardı. Kısıtlama döneminde alkollü içecek satışlarına yasak getirilmişti. Bu uygulama 17 gün sürecek tam kapanma boyunca da aynen geçerli olacak. Alkollü içecek satışı 17 Mayıs'a kadar yasak olacak. İşletmeler açık olabilecek ancak kuruyemiş ya da diğer ürünlerin satışını yapabilecek" ifadelerini kullandı.

SOYLU: İSTİSNADA YER ALMIYOR VE KAPALI

Tam kapanma kararı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Alınması gereken önlemler çerçevesinde önemli bilgiler paylaşan Soylu, alkol satışının yasak olmasına ilişkin de konuştu. Bakan Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:18:17. #1.16#

title