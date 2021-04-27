Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil

29 Nisan tarihinden itibaren başlayacak tam kapanma döneminde alkol satışının yasak olmasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Dün akşam gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan tarihinden 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanmaya geçileceğini söyledi. Alınan karar sonrası 17 günlük kısıtlama döneminde alkol satışının da yasak olduğu duyuruldu.

İŞLETMELER AÇIK OLABİLECEK AMA ALKOL SATAMAYACAK

NTV'nin Parlamento muhabiri Serkan Kaya, "Bundan önceki yasak döneminde uygulanan bir yöntem vardı. Kısıtlama döneminde alkollü içecek satışlarına yasak getirilmişti. Bu uygulama 17 gün sürecek tam kapanma boyunca da aynen geçerli olacak. Alkollü içecek satışı 17 Mayıs'a kadar yasak olacak. İşletmeler açık olabilecek ancak kuruyemiş ya da diğer ürünlerin satışını yapabilecek" ifadelerini kullandı.

SOYLU: İSTİSNADA YER ALMIYOR VE KAPALI

Tam kapanma kararı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlıkta düzenlenen video konferans toplantısında, 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya geldi. Alınması gereken önlemler çerçevesinde önemli bilgiler paylaşan Soylu, alkol satışının yasak olmasına ilişkin de konuştu. Bakan Soylu, "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" ifadelerini kullandı.