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Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında iş yerlerine yaklaşık 12 milyar lira prim desteği verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında bilişim ve imalat sektöründeki 732 bin sigortalı ve 249 bin iş yeri için yaklaşık 12 milyar lira prim desteği sağlandığını belirtti.

17.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:15

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında, geleceğin meslekleri olarak adlandırılan bilişim ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerine yaklaşık 12 milyar lira prim desteği verdiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, söz konusu teşvik uygulaması ile başta bilişim ve imalat sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlerde 01/01/2018 – 31/12/2020 tarihleri arasında, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın sigorta primlerinin desteği sağlandığını karşılandığını belirtti.

TEŞVİKTEN FAYDALANMA SÜRESİ 12 AY

Teşvikten faydalanma süresi 12 ay olmakla birlikte, özel politika gerektiren grupların iş gücüne katılımını artırmak adına pozitif ayrımcılık yaparak, bu kapsamda kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelli sigortalılar için söz konusu teşvikten 18 ay yararlanabiliyor.

249 BİN İŞ YERİ FAYDALANDI

Selçuk, bu kapsamda "Ocak 2018 Haziran 2020 tarihleri arasında, ortalama 732 bin sigortalı ve 249 bin iş yeri için yaklaşık 12 milyar lira sigorta prim teşviki aktardık" dedi.

Bilişim ve imalat sektörlerinde nitelikli iş gücünün yetişmesi amacıyla kurs ve programlara ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, 2018 Ocak- 2020 Temmuz arasında 464 bin kişininbilişim ve imalat alanında düzenlenen kurs ve programlardan faydalandığına dikkat çekti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI 15 YILDA YÜZDE 8,1 ARTI

Bakanlık olarak çalışma hayatında istihdamın desteklenmesi adına birçok kalemde teşvik sunulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, bu sayede 2005'te yüzde 44,9 olan iş gücüne katılım oranının 2019 yılında yüzde 53'e çıkardıklarını kaydetti. Selçuk, özellikle İŞKUR aracılığıyla 2018'den bu yana yaklaşık 3,2 milyon kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğinin bilgisini verdi.

Yeni Nesil Teşvik Uygulaması kapsamında iş yerlerine yaklaşık 12 milyar lira prim desteği verildi
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