Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı
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Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

04.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:22
Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştıAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı" dedi.

Bakan Selçuk, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Selçuk, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "İlaç bütçemiz 2020 yılında 48,6 milyara, geri ödemedeki ilaç sayımız ise 9 bin 21'e ulaştı. Güçlü Genel Sağlık Sistemi ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadesini kullandı.

ANKARA,


Son dakika haber! Bakan Selçuk: Geri ödemedeki ilaç sayımız 9 bin 21'e ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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