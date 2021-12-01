Bakan Fahrettin Koca'dan hekimlere müjde! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmelerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkçılara yönelik zamlarla ilgili konuştu.

HEKİMLERE 5000 TL'YE KADAR ZAM

Hekimlere 5000 TL'ye kadar zam planlandığını belirten Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.

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