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Bakan Kasapoğlu: "Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti.

06.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:25
Bakan Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve Mehmet Muharrem Kasapoğluı ile tokalaşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul etti. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kasapoğlu: "Sizleri hem sporcu olarak görüyoruz hem de sanatçı olarak görüyoruz"
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