Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
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Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alacak. Duyuru Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğl'ndan geldi.

Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını açıkladı.

23 - 27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular sonucu 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek,1701 kadın olmak üzere güvenlik görevlisinin alımı yapılacak.

Bakan Kasapoğlu daha önce 2000 antrenör alımı için söz verdiklerini ve bunu gerçekleştireceklerini de söyledi.

'2000 antrenör sözümüz hala geçerli. Bunun alımını iki farklı aşamada gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etap antrenörlerimizin alımındaki şartlarımızı başvurulara göre değerlendireceğiz ve bir sonraki süreçte ihtiyaç analizini yapıp talepleri bu anlamda dengeleme noktasında strateji belirleyeceğiz. En kısa zamanda diğer süreci de başlatacağız.'

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2005 kadroya sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev alacak.

Başvurular İşkur aracılığıyla yapılacak.

(İHA)

Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi
Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi Açıklaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını...
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