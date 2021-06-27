Bakan Kasapoğlu'ndan Hamza Çalışkan'a tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Hamza Çalışkan'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Hamza Çalışkan'a tebrik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Göstermiş olduğu üstün performansın ardından para masa tenisinde Uluslararası Paralimpik Komitesinden aldığı davetle Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Hamza Çalışkan'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Hamza Çalışkan'a Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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