Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt
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Bakan Karaismailoğlu'nun "Metroları Bakanlık yapıyor" sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'nun "İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan imalı paylaşımla yanıt geldi. Videoda "Aynı anda 10 metro yapıyoruz" ifadesi dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da metro simgesinin değiştiğini açıklamış ve 'M' yerine 'U' simgesinin kullanılacağını duyurmuştu.

"HERKESİN BİLMESİ LAZIM"

"Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" şeklindeki soru üzerine Karaismailoğlu, "Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

İMALI YANIT GELDİ

Bakan Karaismailoğlu'nun bu sözlerine İmamoğlu, TikTok videosu ile yanıt verdi. İmamoğlu, paylaşımına "İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir oldu" notunu düştü. Videoda ise "Metro yapamazsın denmiştir" ve "Aynı anda 10 metro yapıyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

Bakan Karaismailoğlu'nun 'Metroları Bakanlık yapıyor' sözlerine İmamoğlu'ndan videolu yanıt
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Servet Uzun
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